Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters
У понеділок учасники переговорів у Конгресі США представили законопроєкт про фінансування уряду на суму $1,7 трлн, що передбачає $44,9 млрд додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує приблизно $1,5 трлн, виділених у попередньому році.
Лідери Сенату та Палати представників США націлені на ухвалення законопроєкту та відправку його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду.
Протягом кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей має бути витрачено на військові та невійськові програми.
До законопроєкту включено $44,9 млрд доларів США у вигляді додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.
Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.
Невдача з ухваленням законопроєкту може призвести до часткового призупинення роботи уряду США в суботу напередодні Різдва, і, можливо, до багатомісячного протистояння після того, як республіканці візьмуть під контроль Палату представників 3 січня.
Переговорники у Конгресі працювали протягом вихідних, щоб додати останні поправки у законопроєкт, який ще може бути змінений Палатою представників або Сенатом.
У листопаді президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити $37,7 млрд Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.
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