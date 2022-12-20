Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 09:31
Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters
ФОТО: GETTY IMAGES

У понеділок учасники переговорів у Конгресі США представили законопроєкт про фінансування уряду на суму $1,7 трлн, що передбачає $44,9 млрд додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО. 

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує приблизно $1,5 трлн, виділених у попередньому році.

Реклама:

Лідери Сенату та Палати представників США націлені на ухвалення законопроєкту та відправку його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду. 

Протягом кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей має бути витрачено на військові та невійськові програми.

До законопроєкту включено $44,9 млрд доларів США у вигляді додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.

Невдача з ухваленням законопроєкту може призвести до часткового призупинення роботи уряду США в суботу напередодні Різдва, і, можливо, до багатомісячного протистояння після того, як республіканці візьмуть під контроль Палату представників 3 січня.

Переговорники у Конгресі працювали протягом вихідних, щоб додати останні поправки у законопроєкт, який ще може бути змінений Палатою представників або Сенатом.

У листопаді президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити $37,7 млрд Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: СШАНАТОгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: