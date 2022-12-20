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Конгрес США хоче виділити $44,9 млрд термінової допомоги Україні і союзникам по НАТО – Reuters

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 10:31
ФОТО: GETTY IMAGES

У понеділок учасники переговорів у Конгресі США представили законопроєкт про фінансування уряду на суму $1,7 трлн, що передбачає $44,9 млрд додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО. 

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує приблизно $1,5 трлн, виділених у попередньому році.

Лідери Сенату та Палати представників США націлені на ухвалення законопроєкту та відправку його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв у роботі уряду. 

Протягом кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей має бути витрачено на військові та невійськові програми.

До законопроєкту включено $44,9 млрд доларів США у вигляді додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.

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Невдача з ухваленням законопроєкту може призвести до часткового призупинення роботи уряду США в суботу напередодні Різдва, і, можливо, до багатомісячного протистояння після того, як республіканці візьмуть під контроль Палату представників 3 січня.

Переговорники у Конгресі працювали протягом вихідних, щоб додати останні поправки у законопроєкт, який ще може бути змінений Палатою представників або Сенатом.

У листопаді президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити $37,7 млрд Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

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Теми: СШАНАТОгроші
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