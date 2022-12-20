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Конгресс США хочет выделить $44,9 млрд срочной помощи Украине и союзникам по НАТО – Reuters

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 09:31
Конгресс США хочет выделить $44,9 млрд срочной помощи Украине и союзникам по НАТО – Reuters
ФОТО: GETTY IMAGES

В понедельник участники переговоров в Конгрессе США представили законопроект о финансировании правительства на сумму $1,7 трлн, предусматривающий $44,9 млрд дополнительной чрезвычайной помощи Украине и союзникам по НАТО.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, превышает примерно $1,5 трлн, выделенных в предыдущем году.

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Лидеры Сената и Палаты представителей США нацелены на принятие законопроекта и отправку его президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить перебоев в работе правительства. 

В течение нескольких месяцев демократы и республиканцы спорили о том, сколько денег должно быть потрачено на военные и невоенные программы.

В законопроект включено $44,9 млрд долларов США в виде дополнительной чрезвычайной помощи Украине и союзникам по НАТО.

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Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Неудача с принятием законопроекта может привести к частичной приостановке работы правительства США в субботу накануне Рождества, и, возможно, к многомесячному противостоянию после того, как республиканцы возьмут под контроль Палату представителей 3 января.

Переговорщики в Конгрессе работали в течение выходных, чтобы добавить последние поправки в законопроект, который еще может быть изменен Палатой представителей или Сенатом.

В ноябре президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить $37,7 млрд Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета.

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Темы: СШАНАТОденьги
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