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Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 10:31
Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни
Олексій Резніков. фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Росія витратила сотні мільярдів доларів на ідею-маячню щодо завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни.

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Я буду щодня зосереджуватися на деяких із цих порушень".

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Теми: МіноборониРезніковвійна
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