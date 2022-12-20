Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 11:31
Олексій Резніков. фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Росія витратила сотні мільярдів доларів на ідею-маячню щодо завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни.

Я буду щодня зосереджуватися на деяких із цих порушень".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: МіноборониРезніковвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році

доповнено Зеленський підтвердив візит до Байдена: деталі підготовки поїздки

Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

Зеленський вже на шляху до Вашингтона – CNN

Системи "Patriot" будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN

У МЗС прокоментували закиди правлячої партії Грузії про "спецоперацію" України із Саакашвілі

Усі новини...
Міноборони
Міністр оборони Болгарії прибув з візитом до України
Міноборони передало на озброєння ЗСУ систему, стосовно якої триває розслідування НАБУ
Міноборони РФ розповіло свою версію того, що сталося на аеродромах зі стратегічною авіацією
Останні новини
10:41
Ціни на нафту майже не змінились: скорочення запасів у США компенсує побоювання щодо COVID у Китаї
10:36
Білий дім розкрив деталі підготовки першого закордонного візиту Зеленського від 24 лютого
10:33
Україна хоче призупинити участь в угоді про трудову міграцію з РФ та Білоруссю
10:30
У Росії вводять довічне ув’язнення за "допомогу диверсантам"
10:28
відеоІталійські журналісти потрапили під російський обстріл на Херсонщині
09:58
Бійці "Вагнера" і мобілізовані не навчені вести ефективні міські бої – розвідка Британії
09:53
Окупанти поливають вогнем Бахмут, вдарили з РСЗВ по Авдіївці, на Донеччині 2 загиблих
09:41
Росіяни обстріляли Херсон і область: 1 загиблий, 6 поранених – ОВА
09:34
Маск піде з посади очільника Twitter після опитування
09:27
"Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"
Усі новини...