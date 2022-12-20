Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни
Вівторок, 20 грудня 2022, 10:31
Міністр оборони Олексій Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Росія витратила сотні мільярдів доларів на ідею-маячню щодо завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни.
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Я буду щодня зосереджуватися на деяких із цих порушень".
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