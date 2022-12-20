Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував щоденне інформування українців щодо порушення правил ведення війни Російською Федерацією.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Росія витратила сотні мільярдів доларів на ідею-маячню щодо завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни.

Реклама:

Я буду щодня зосереджуватися на деяких із цих порушень".

Слухайте також: