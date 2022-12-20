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Резников обещает ежедневно рассказывать о нарушении Россией правил войны

Валентина РоманенкоВторник, 20 декабря 2022, 10:31
Резников обещает ежедневно рассказывать о нарушении Россией правил войны
Алексей Резников. фото из Facebook

Министр обороны Алексей Резников анонсировал ежедневное информирование украинцев о нарушении правил ведения войны Российской Федерацией.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею по завоеванию Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны.

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Я буду ежедневно сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений".

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Темы: МинобороныРезниковвойна
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