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Резников обещает ежедневно рассказывать о нарушении Россией правил войны

Валентина РоманенкоВторник, 20 декабря 2022, 11:31
Алексей Резников. фото из Facebook

Министр обороны Алексей Резников анонсировал ежедневное информирование украинцев о нарушении правил ведения войны Российской Федерацией.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею по завоеванию Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны.

Я буду ежедневно сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений".

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Темы: МинобороныРезниковвойна
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