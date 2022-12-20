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Дії рідних захисників, які не виходять на зв'язок: омбудсмен дав рекомендації

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 грудня 2022, 10:55
Дії рідних захисників, які не виходять на зв'язок: омбудсмен дав рекомендації
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО З FACEBOOK

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець представив 5 рекомендацій, як діяти родичам військових Збройних сил, якщо ті не виходять на зв'язок.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: У стані повномасштабної збройної агресії Росії проти України як чоловіки, так і жінки пішли обороняти рідну землю від ворога і вступили до лав захисників. Але трапляється так, що їхні рідні втрачають зв’язок з ними".

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Деталі: Омбудсмен дав покрокові рекомендації, як діяти рідним у подібних випадках. Зокрема, це:

  • Не варто панікувати, якщо захисник не виходить на зв’язок декілька днів;
  • Заспокойтеся і з’ясуйте всі обставини;
  • Спробуйте сконтактуватися з колегами по службі, безпосереднім командиром чи командиром частини;
  • Якщо вам скажуть, що захисник на бойовому завданні і не перебуває у переліку безвісти зниклих, полонених, загиблих чи поранених – опануйте себе і чекайте на відновлення зв'язку;
  • Якщо цього не сталося, через 2 дні повторно зверніться до частини, де проходить службу захисник для уточнення інформації.

Лубінець пообіцяв продовжити оприлюднювати рекомендації щодо подібних ситуацій.

Теми: війнаомбудсмен
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