Действия родных защитников, которые не выходят на связь: омбудсмен дал рекомендации
Вторник, 20 декабря 2022, 10:55
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец представил 5 рекомендаций, как действовать родственникам военных Вооруженных сил, если те не выходят на связь.
Источник: Лубинец в Telegram
Прямая речь Лубинца: В состоянии полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины как мужчины, так и женщины пошли защищать родную землю от врага и вступили в ряды защитников. Но случается так, что их родные теряют связь с ними".
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Детали: Омбудсмен дал пошаговые рекомендации, как действовать родным в подобных случаях. В частности, это:
- Не стоит паниковать, если защитник не выходит на связь несколько дней;
- Успокойтесь и выясните все обстоятельства;
- Попробуйте связаться с коллегами по службе, непосредственным командиром или командиром части;
- Если вам скажут, что защитник на боевом задании и не находится в перечне без вести пропавших, пленных, погибших или раненых - возьмите себя в руки и ждите восстановления связи;
- Если этого не произошло, через 2 дня повторно обратитесь в часть, где проходит службу защитник для уточнения информации.
Лубинец пообещал продолжить обнародовать рекомендации по подобным ситуациям.