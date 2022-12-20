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Пияцтво в селах Росії рекордно зросло цього року – МОЗ РФ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 грудня 2022, 12:04
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ілюстративне ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

У Росії кількість залежних від алкоголю сільських жителів лише за рік зросла на 7% – збільшилася статистика психічних відхилень на тлі пияцтва і смертність від алкоголізму.  

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву директора департаменту медичної допомоги дітям, служби допомоги при пологах і громадського здоров'я МОЗ Росії Олени Шешко

Деталі: За інформацією МОЗ Росії, кількість сільських жителів, залежних від алкоголю, за поточний рік зросла на 7%. Також збільшилася кількість психічних розладів через цю шкідливу звичку на 6% і захворюваність на алкоголізм серед жінок у селах на 7%.

У МОЗ зазначили, що зросла загальна смертність від алкоголізму в Росії.

Довідково: Раніше очільник МОЗ РФ Михайло Мурашко заявляв, що споживання алкоголю в Росії з 2008 по 2021 рік знизилося майже на 43%. У 2019 році в Росії було зафіксовано зниження смертності від алкоголю майже на 2% порівняно з 2018 роком.

Нагадаємо: У вересні російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його "близького оточення" та вищого керівництва РФ, яка особливо загострилася з лютого цього року.

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Теми: Росіяалкогольсоціологія
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