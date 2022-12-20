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Пьянство в селах России рекордно выросло в этом году – Минздрав РФ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 декабря 2022, 12:04
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, иллюстративное ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В России число зависимых от алкоголя сельских жителей только за год возросло на 7% – увеличилась статистика психических отклонений на фоне пьянства и смертность от алкоголизма.  

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елены Шешко

Детали:  По информации Минздрава РФ, число сельских жителей, зависимых от алкоголя, за текущий год выросло на 7%. Также выросло количество психических расстройств из-за этой вредной привычки на 6% и заболеваемость алкоголизмом среди женщин в селах на 7%.

В Минздраве отметили, что увеличилась общая смертность от алкоголизма в России.

Справочно: Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. В 2019 году в России было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом.

Напомним: В сентябре российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президента России Владимира Путина беспокоит проблема злоупотребления алкоголем среди его "близкого окружения" и высшего руководства РФ, которая особенно обострилась с февраля этого года.

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Темы: Росcияалкогольсоциология
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