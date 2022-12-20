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Російські окупанти за добу вбили 5 цивільних в Україні

Олександр ШумілінВівторок, 20 грудня 2022, 12:29
Фото ілюстративне

Протягом 19 грудня в результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 5 цивільних осіб.

Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Деталі: За даними обласних військових адміністрацій, в Донецькій області загинули 3 людини, 5 – отримали поранення.

В Херсонській області загинули двоє , 3 – отримали поранення.

Що цьому передувало:

  • Раніше ОВА повідомляли, що за минулу добу окупанти відкривали вогонь по Херсонській області 42 рази, у самому Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури

Теми: Росіявійна
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