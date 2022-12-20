Російські окупанти за добу вбили 5 цивільних в Україні
Вівторок, 20 грудня 2022, 12:29
Протягом 19 грудня в результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 5 цивільних осіб.
Джерело: повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка
Деталі: За даними обласних військових адміністрацій, в Донецькій області загинули 3 людини, 5 – отримали поранення.
В Херсонській області загинули двоє , 3 – отримали поранення.
Що цьому передувало:
- Раніше ОВА повідомляли, що за минулу добу окупанти відкривали вогонь по Херсонській області 42 рази, у самому Херсоні поцілили в об'єкт критичної інфраструктури