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Российские оккупанты за сутки убили в Украине 5 гражданских

Александр ШумилинВторник, 20 декабря 2022, 11:29
Российские оккупанты за сутки убили в Украине 5 гражданских

В течение 19 декабря в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 5 гражданских лиц.

Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Детали: По данным областных военных администраций, в Донецкой области погибли 3 человека, 5 - получили ранения.

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В Херсонской области погибли двое, 3 - получили ранения.

Что этому предшествовало:

  • Ранее ОВА сообщали, что за минувшие сутки оккупанты открывали огонь по Херсонской области 42 раза, в самом Херсоне попали в объект критической инфраструктуры

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Темы: Росcиявойна
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