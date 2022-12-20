Российские оккупанты за сутки убили в Украине 5 гражданских
Вторник, 20 декабря 2022, 11:29
В течение 19 декабря в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 5 гражданских лиц.
Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко
Детали: По данным областных военных администраций, в Донецкой области погибли 3 человека, 5 - получили ранения.
Реклама:
В Херсонской области погибли двое, 3 - получили ранения.
Что этому предшествовало:
- Ранее ОВА сообщали, что за минувшие сутки оккупанты открывали огонь по Херсонской области 42 раза, в самом Херсоне попали в объект критической инфраструктуры
ВИДЕО ДНЯ