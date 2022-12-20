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Зеленський побував у Бахмуті

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 грудня 2022, 12:37
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ у Бахмуті, фото з Telegram президента

Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.

Джерело: канал FreeДом, прессекретар глави держави Сергій Никифоров і гендиректор Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцевау у коментарі УП, Никифоров в Facebook, Зеленський в Telegram

Деталі: ЗМІ повідомили, що президент Зеленський прибув до Бахмута. Візит глави держави попередньо не анонсувався.

Доповнено: Прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі УП підтвердив, що Зеленський побував у Бахмуті. Гендиректор Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева повідомила, що Зеленський зустрівся з військовими та нагородив українських захисників. Деталі ОП розповість згодом.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Зеленський перебуває наразі у Бахмуті.

Довідково: Бахмут – найгарячіша точка фронту. Окупанти вже котрий місяць намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ, але розбиваються на підступах до міста.

 

Оновлено: Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів. 

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Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

Пряма мова Зеленського: "Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак".

 
 
 

Нагадаємо: Нещодавно міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив "передові позиції російських підрозділів". Однак з'ясувалося, що міністр оборони був за десятки кілометрів від лінії фронту.

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Теми: Офіс президентаЗеленськийДонецька областьпрезидент
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