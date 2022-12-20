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Зеленский побывал в Бахмуте

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 декабря 2022, 11:37
Зеленский побывал в Бахмуте
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ в Бахмуте, фото из Telegram президента

Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.

Источник: FreeДом, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров и гендиректор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева в комментарии УП, Никифоров в Facebook

Детали: СМИ сообщили, что президент Зеленский прибыл в Бахмут. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

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Дополнено: Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УП подтвердил, чтобы Зеленский побывал в Бахмуте. Гендиректор Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева сообщила, что Зеленский встретился с военными и наградил украинских защитников. Детали ОП расскажет позже.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что Зеленский находится сейчас в Бахмуте.

Справка: Бахмут - самая горячая точка фронта. Оккупанты уже который месяц пытаются прорвать линию обороны ВСУ, но разбиваются на подступах к городу.

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Обновлено: Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, где встретился с украинскими военными, которые обороняют город Бахмут. Президент вручил военнослужащим государственные награды. Их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений. 

Президент посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой противостоит врагу на подступах к городу. Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения по дальнейшим действиям.

Прямая речь Зеленского: "Крепость Бахмут. Наши. Непокорные перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и прочность, которую демонстрируете в отражении вражеских атак".

 
 
 

Напомним: Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был за десятки километров от линии фронта.

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Темы: Офис президентаЗеленскийДонецкая областьпрезидент
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