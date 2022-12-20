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В Росії вирішили саджати у в'язницю за "осквернення" георгіївської стрічки

Альона Мазуренко Вівторок, 20 грудня 2022, 12:42
фото: getty images

Російська Держдума прийняла закон про відповідальність за осквернення георгіївської стрічки - від штрафу до  позбавлення волі на строк до 5 років.

Джерело: сайт російської Держдуми

Деталі: Так, в РФ за "осквернення георгіївської стрічки як одного із символів військової слави" загрожуватиме штраф до від 3 до 5 мільйонів рублів або кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Дослівно: "За публічне осквернення символу військової слави юридичній особі загрожує штраф від 3 до 5 млн рублів з конфіскацією або без неї, фізичній - у розмірі до 3 млн рублів або позбавлення волі на строк до 3 років.

Ті самі діяння, вчинені групою осіб за попередньою змовою або в мережі інтернет, караються штрафом від 2 до 5 млн рублів або позбавленням волі на строк до 5 років".

Деталі: У документі наголошується, що будь-яка діяльність із використанням символіки георгіївської стрічки з метою, не пов'язаною з історичною пам'яттю, буде припинятися.

Водночас влада  РФ зможе використовувати стрічки "під час проведення широкого кола заходів".

ВІДЕО ДНЯ

Відповідні поправки внесуть у федеральні закони "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії" і "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

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Теми: Росіявійнав'язниця
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