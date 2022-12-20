В России решили сажать в тюрьму за "осквернение" георгиевской ленты

Российская Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты - от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: сайт российской Госдумы

Детали: Так, в РФ за "осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы" будет грозить штраф до от 3 до 5 миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Реклама:

Дословно: "За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без нее, физическому - в размере до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет".

Детали: В документе отмечается, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время власти РФ смогут использовать ленты "при проведении широкого круга мероприятий".

Соответствующие поправки внесут в федеральные законы "О днях воинской славы и памятных датах России" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Слушайте также: