Путін у Кремлі роздав ордени головним колаборантам
Вівторок, 20 грудня 2022, 13:18
Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени головним колаборантам, які співрацюють із РФ на окупованих територіях.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Путін у Кремлі вручив так званим "головам" "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику ордени "За заслуги перед Вітчизною" вищого ступеня.
Так званим "головам Запорізької та Херсонської областей" Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени "За заслуги перед Вітчизною" третього ступеня.
Деталі: Також Путін нагородив кількох "воєнкорів" і російських пропагандистів.
Що цьому передувало:
- Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.
Слухайте також:
ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі: