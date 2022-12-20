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Путін у Кремлі роздав ордени головним колаборантам

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 13:18
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени головним колаборантам, які співрацюють із РФ на окупованих територіях.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"  

Деталі: Путін у Кремлі вручив так званим "головам" "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику ордени "За заслуги перед Вітчизною" вищого ступеня.

Так званим "головам Запорізької та Херсонської областей" Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени "За заслуги перед Вітчизною" третього ступеня.

Деталі: Також Путін нагородив кількох "воєнкорів" і російських пропагандистів.

Що цьому передувало:

  • Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, зустрівся з військовими та нагородив українських захисників.

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Теми: Росіяколаборація
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