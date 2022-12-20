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Путин в Кремле раздал ордена главным коллаборационистам

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 12:18
Путин в Кремле раздал ордена главным коллаборационистам
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена главным коллаборационистам, которые сотрудничают с РФ на оккупированных территориях.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости

Детали: Путин в Кремле вручил так называемым "главам" "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" высшей степени.

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Так называемым "главам Запорожской и Херсонской областей" Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо Путин вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

Детали: Также Путин наградил нескольких "военкоров" и российских пропагандистов.

Что этому предшествовало:

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  • Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.

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Темы: Росcияколлаборационизм
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