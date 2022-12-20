Путин в Кремле раздал ордена главным коллаборационистам
Вторник, 20 декабря 2022, 13:18
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена главным коллаборационистам, которые сотрудничают с РФ на оккупированных территориях.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: Путин в Кремле вручил так называемым "главам" "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" высшей степени.
Так называемым "главам Запорожской и Херсонской областей" Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо Путин вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Детали: Также Путин наградил нескольких "военкоров" и российских пропагандистов.
Что этому предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.
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