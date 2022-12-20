Повітряні сили уточнили, які гелікоптери РФ знищили у День Миколая

Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Дослівно: "Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ.

Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року".

Що передувало: У вечірньому зведенні 19 грудня Генштаб повідомив, що українські військові збили два ворожих гелікоптери РФ, не даючи деталей.

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