Повітряні сили уточнили, які гелікоптери РФ знищили у День Миколая
Вівторок, 20 грудня 2022, 14:06
Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил
Дослівно: "Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ.
Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року".
Що передувало: У вечірньому зведенні 19 грудня Генштаб повідомив, що українські військові збили два ворожих гелікоптери РФ, не даючи деталей.
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