Воздушные силы уточнили, какие вертолеты РФ были уничтожены в День Николая

Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно: "Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск.

Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года".

Что предшествовало: В вечерней сводке 19 декабря Генштаб сообщил, что украинские военные сбили два вражеских вертолета РФ, не давая деталей.

Слушайте также: