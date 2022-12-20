Воздушные силы уточнили, какие вертолеты РФ были уничтожены в День Николая
Вторник, 20 декабря 2022, 14:06
Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил
Дословно: "Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск.
Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года".
Что предшествовало: В вечерней сводке 19 декабря Генштаб сообщил, что украинские военные сбили два вражеских вертолета РФ, не давая деталей.
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