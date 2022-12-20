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Воздушные силы уточнили, какие вертолеты РФ были уничтожены в День Николая

Валентина РоманенкоВторник, 20 декабря 2022, 14:06
изображение Воздушных сил

Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно: "Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск.

Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года".

Что предшествовало: В вечерней сводке 19 декабря Генштаб сообщил, что украинские военные сбили два вражеских вертолета РФ, не давая деталей.

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУ
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