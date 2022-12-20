Шуляк говорит, что приходила к бойцу в палату не из-за закона, а чтобы помочь. Попросила прощения

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк попросила прощения у раненого бойца, к которому приходила в палату выяснять отношения из-за законопроекта по градостроительству ее авторства.

Источник: сообщение Шуляк в Facebook

Прямая речь: "Каждый день, каждое дело направлены на одно - как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны.

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Именно это и является целью моих встреч и общения с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте - в Купянске, Херсоне, а неделю назад - и в Бахмуте...

Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там - видела собственными глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято - прошу прощения.

Я - как и все мы - в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни".

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Детали: Шуляк никак не прокомментировала решение нардепа Галины Янченко покинуть партию. Также она в своем посте не указала, что речь идет об Олеге Симорозе.

"Олена Шуляк я немного не за это воевал и отдал две ноги, но обещаю, что ты мразота и твои петушиные соратники из слуги народа и ОПЗЖ ответите", - написал Симороз 13 декабря.

Что этому предшествовало: 17 декабря Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект по градостроительству 5655, который ранее приняла Верховная Рада.

После этого Янченко заявила о позорном поступке Шуляк и о своем выходе из партии.

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.