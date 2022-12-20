Резніков розшифрував слова Залужного про "300 танків"

Називаючи кількість необхідної техніки - 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць -, головнокомандувач Валерій Залужний мав на увазі потреби конкретної операції, для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції.

Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами і потужністю нашого ВПК.

Але для повної перемоги, повної деокупації українських земель станом на 1991 рік, включаючи і Крим, і Донецьк, і Луганськ, звісно, треба більше техніки і озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів".

Що передувало: В інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.