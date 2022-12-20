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Резніков розшифрував слова Залужного про "300 танків"

Валентина РоманенкоВівторок, 20 грудня 2022, 16:17
Олексій Резніков. фото з його Facebook

Називаючи кількість необхідної техніки - 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць -, головнокомандувач Валерій Залужний мав на увазі потреби конкретної операції, для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції.

Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами і потужністю нашого ВПК.

Але для повної перемоги, повної деокупації українських земель станом на 1991 рік, включаючи і Крим, і Донецьк, і Луганськ, звісно, треба більше техніки і озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів".

Що передувало: В інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Теми: ЗалужнийвійнаРезніковзброя
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