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Резников расшифровал слова Залужного о "300 танках"

Валентина РоманенкоВторник, 20 декабря 2022, 15:17
Резников расшифровал слова Залужного о 300 танках
Алексей Резников. фото из его Facebook

Называя количество необходимой техники - 300 танков, 700 БМП, 500 гаубиц -, главнокомандующий Валерий Залужный имел в виду потребности конкретной операции, для полной деоккупации украинских земель нужно больше техники и вооружения.

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Я бы уточнил мысль генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а отдельно назвал цифру потребностей для конкретной операции.

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Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК.

Но для полной победы, полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год, включая и Крым, и Донецк, и Луганск, конечно, надо больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров".

Что предшествовало: В интервью изданию The Economist главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.

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Темы: ЗалужныйвойнаРезниковоружие
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