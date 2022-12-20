В НАТО представили систему "Дельта", через которую коммуницируют украинские бойцы

Украина представила Совету по консультациям, командованию и управлению НАТО систему ситуационной осведомленности "Дельта", благодаря которой в реальном времени происходит координация войск.

Источник: сообщение Минобороны Украины

Дословно: "Центр развития инноваций и оборонных технологий и Управление обеспечения реагирования на кризисные ситуации Министерства обороны Украины вместе с Командованием связи и кибербезопасности ВСУ представили Совету по консультациям, командованию и управлению НАТО, а также Группе армейских вооружений НАТО систему ситуационной осведомленности "Дельта"...

Система "Дельта" разрабатывается ВСУ с 2016 года и была значительно обновлена с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Сейчас система предоставляет данные в режиме реального времени командирам на местах и обеспечивает быстрый и более обоснованный процесс принятия решений за счет интеграции нескольких источников данных. Хотя "Дельта" базируется на стандартах НАТО и признанных международных стандартах, в то же время в систему интегрировано множество коммерческих инновационных решений, для соответствия требованиям на поле боя".

Детали: В сообщении указывается, что "Дельта" является ярким примером успехов сотрудничества между НАТО и Украиной.

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