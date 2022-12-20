Попри скасовану пресконференцію для ЗМІ Путін проведе щорічні збори військових

Президент Росії Володимир Путін проведе 21 грудня розширене засідання колегії Міноборони РФ, повідомили в Кремлі.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Деталі: Путін скасував щорічну традиційну зустріч зі ЗМІ, але проведе таку ж зустріч з вояками-керівниками.

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Зазначається, що в засіданні візьмуть участь командування російських військових округів, видів і родів військ ЗС РФ, керівники центральних органів військового управління та представники федеральних органів виконавчої влади.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на розширеному засіданні колегії міністерства доповість про перебіг спецоперації.

Нагадаємо: 12 грудня Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію.