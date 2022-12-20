Несмотря на отмененную пресс-конференцию для СМИ Путин проведет собрание военных
Вторник, 20 декабря 2022, 17:27
Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, сообщили в Кремле.
Источник: кремлевское издание ТАСС
Детали: Путин отменил ежегодную традиционную встречу со СМИ, но проведет такую же встречу с воинами-руководителями.
Отмечается, что в заседании примут участие командование российских военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства доложит о ходе спецоперации.
Напомним: 12 декабря Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию.