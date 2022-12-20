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Несмотря на отмененную пресс-конференцию для СМИ Путин проведет собрание военных

Роман ПетренкоВторник, 20 декабря 2022, 16:27
Несмотря на отмененную пресс-конференцию для СМИ Путин проведет собрание военных
ПУТИН, ФОТО ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, сообщили в Кремле.

Источник: кремлевское издание ТАСС

Детали: Путин отменил ежегодную традиционную встречу со СМИ, но проведет такую же встречу с воинами-руководителями.

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Отмечается, что в заседании примут участие командование российских военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства доложит о ходе спецоперации.

Напомним: 12 декабря Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию.

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Темы: Путинвойнапропаганда
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