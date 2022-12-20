Резніков анонсував багато воєнних "подарунків" у новому році

Протягом усього наступного року Україна щомісячно буде отримувати необхідну зброю та амуніцію.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах".

"І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї. І аналогічні контракти, я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти".

Деталі: Резніков зазначив, що Україна наступного року отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги, при чому, протягом усього року, щомісяця.

Передісторія: У листопаді Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн", у середу.