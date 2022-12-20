Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков анонсував багато воєнних "подарунків" у новому році

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 17:58
Фото ілюстративне

Протягом усього наступного року Україна щомісячно буде отримувати необхідну зброю та амуніцію.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах".

"І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї. І аналогічні контракти, я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти".

Деталі: Резніков зазначив, що Україна наступного року отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги, при чому, протягом усього року, щомісяця.

Передісторія: У листопаді Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони, відому як формат "Рамштайн", у середу.

Теми: Резніковзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Байден про візит Зеленського до США: потрібно багато чого обговорити

На війні загинув експолітв'язень Кремля Афанасьєв

Керівник СБУ: Бункерного діда - Путіна - чекають два варіанти

ДБР розслідує, завдяки кому ворог зумів швидко окупувати південь України - очільник СБУ

Ситуація в центральному регіоні залишається складною, всі області отримали ліміти – Укренерго

УП поспілкувалася з полоненим "вагнерівцем": розповів про вербування і як воював в Україні

Усі новини...
Резніков
Резніков розшифрував слова Залужного про "300 танків"
Резніков обіцяє щодня розповідати про порушення Росією правил війни
Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому
Останні новини
17:24
відеоССО показали кадри висадки на Зміїний та інших унікальних операцій
17:19
Пригожин хоче відправляти на війну з Україною жінок: "Є опір, але дотиснемо"
17:12
У Росії забрали ковзанярські чемпіонати
16:37
Данілов: Наступні 2-3 місяці війни можуть бути вирішальними, готуємось
16:34
Росіяни вирішили заборонити безпілотники в Ростовській області
16:25
Байден про візит Зеленського до США: потрібно багато чого обговорити
16:10
На війні загинув експолітв'язень Кремля Афанасьєв
15:59
Спікерка Палати представників офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі
15:58
В адміністрації Байдена з'ясовують, як технології зі США опинились у "Шахедах" - ЗМІ
15:58
У Мінагрополітики готують програму з відкшодування вартості генераторів для елеваторів
Усі новини...