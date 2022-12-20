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Резников анонсировал много военных "подарков" в новом году

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 17:58
Фото иллюстративное

В течение всего следующего года Украина ежемесячно будет получать необходимое оружие и амуницию.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Американский ВПК уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" - это обязательно запуск мощностей производственных стран, которые поддерживают сегодня Украину в этой войне. На сегодня уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах".

"И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты, я уже точно знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты".

Детали: Резников отметил, что Украина в следующем году будет получать "подарки" в области военной помощи, причем в течение всего года, ежемесячно.

Предыстория: В ноябре Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известной как формат "Рамштайн", в среду.

Темы: Резниковоружие
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