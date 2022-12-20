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У керівництва РФ немає згоди, чи починати новий наступ на Україну у 2023 році – США

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 18:22
Володимир Путін, фото ТАСС

Російські високопосадовці поки що не можуть дійти згоди щодо того, чи здійснювати новий військовий наступ в Україні найближчої зими.

Про це журналістам у вівторок заявив високопосадовець Державного департаменту США на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

За словами американського посадовця, у найвищих військових колах Росії точаться внутрішні дискусії про те, чи можуть російські військові здійснити новий наступ.

Посадовець сказав, що США спостерігають "суперечливі речі" в цих дискусіях: деякі чиновники наполягають на новому наступі, тоді як інші ставлять під сумнів, чи має Росія потенціал для цього.

Представник Держдепу не уточнив, на основі яких розвідувальних даних США визначають характер обговорень вищого керівництва РФ, але додав, що наразі незрозуміло, до чого "призведуть їхні (Росії) фактичні дії".

Нагадаємо, минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ уже в січні 2023 року.

За даними Politico, Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.

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Водночас раніше в Білому домі висловлювали сумнів у тому, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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