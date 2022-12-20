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У руководства РФ нет согласия, начинать ли новое наступление на Украину в 2023 году – США

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 17:22
У руководства РФ нет согласия, начинать ли новое наступление на Украину в 2023 году – США
Владимир Путин, фото ТАСС

Российские чиновники пока не могут прийти к согласию по поводу того, проводить ли новое военное наступление в Украине ближайшей зимой.

Об этом журналистам во вторник заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

По словам американского чиновника, в высших военных кругах России ведутся внутренние дискуссии о том, могут ли российские военные осуществить новое наступление.

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Чиновник сказал, что США наблюдают "противоречивые вещи" в этих дискуссиях: некоторые чиновники настаивают на новом наступлении, тогда как другие ставят под сомнение, есть ли у России потенциал для этого.

Представитель Госдепа не уточнил, на основе каких разведывательных данных США определяют характер обсуждений высшего руководства РФ, но добавил, что пока непонятно, к чему "приведут их (России) фактические действия".

Напомним, на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе 2023 года.

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По данным Politico, Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

В то же время ранее в Белом доме выражали сомнение в том, что Россия может в ближайшем будущем осуществить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.

Темы: войнаРосcияУкраина
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