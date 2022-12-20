Росія нарощує обсяги перекидання мобілізованих і техніки з Далекого Сходу – Генштаб ЗСУ

На 300 добу повномасштабного вторгнення в Україну Росія все більше перекидає з далекосхідних регіонів мобілізованих чоловіків, озброєння і військову техніку, пально-мастильні матеріали й боєприпаси.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 вівторка 20 грудня

Дослівно Генштаб: "Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації".

Деталі: РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На інших напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій українських військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби російські війська завдали 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснили близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

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Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога.

Ситуація на різних напрямках:

На Волинському, Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій українських військ в районах 27 населених пунктів, в тому числі: Карповичі, Тимоновичі, Костобобрів Чернігівської області; Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Їздецьке Сумської області; Гур’їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянки та Дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БпЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема це: Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області; Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях українських захисників у районах 24 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав ударів оперативно-тактичною та армійською авіацією в районах Андріївка, Білогорівка, Спірне, Північне, Нью-Йорк, Кам’янка, Авдіївка, Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій українських військ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів. Зокрема це: Времівка Донецької області; Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербове, Білогір’я Запорізької області; Берислав, Токарівка, Антонівка, Берегове Херсонської області. Завдав авіаударів в районах Времівки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Ольгівського.

Цьому передувало: Моніторингова група 20 грудня повідомила, що Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.