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У Білорусі РФ перекидає війська і техніку до кордону з Україною – "Гаюн"

Альона Мазуренко Вівторок, 20 грудня 2022, 16:34
ілюстративне ФОТО: "БЕЛАРУСКІ ГАЮН"

Моніторингова група повідомила, що Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів. 

Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Повідомляється, що упродовж 20 грудня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь - ближче до кордону з Україною.

Деталі: Білоруське видання "БелСат" опублікувало відео, як один із ешелонів, помічених біля Драгичина, рухається в бік Іваново.

Йдеться про 6 критих вагонів, 2 вагони для людей, цистерни, "Урали" та бензовози.

Спостерігачі зазначають, що такої кількість техніки недостатньо для жодних наступальних дій.

Зокрема, 20 грудня із залізничної станції Полонка вирушив ешелон із військовою технікою ЗС РФ, що дислокувалася на полігоні "Обуз-Лесновський" (Барановицький р-н, Брестська обл).

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На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали і Камази), 2 пасажирських і 7 вантажних вагонів.

Також відомо, що 19 грудня, на ЗД-станції Заслонове (Вітебська обл.) здійснювали навантаження на платформи більше ніж 20 танків і приблизно 16 Уралів ЗС РФ, які перебували на полігоні "Лепельський".

Пунктом призначення цього ешелону є Слуцьк (Мінська обл.), що також значно ближче до кордону з Україною.

Також вранці 20 грудня через Шклов (Могильовська обл.) пройшов ешелон з: 20 БМП-2, 3 бензовози, 7 Уралів, Мобільний Пункт Управління Зв'язковий (МПУС-К) на базі КамАЗ, 4 пасажирські вагони РЖД і 3 вантажні вагони.

Цей ешелон прибув у Калинковичі (Гомельська обл), але він може продовжити рух ще південніше.

 

У "Гаюн" припускають, що техніку можуть везти на чергові спільні навчання ЗС РБ і ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною.

Передісторія:

  • 19 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і незмінний понад 20 років лідер Росії Володимир Путін зустрілися у Мінську (Білорусь).
  • Російський і білоруський диктатори, за словами Путіна, обговорили спільне виробництво нової військової технік, подальші військові навчання та підготовку білоруських військових льотчиків.
  • Лукашенко похвалився, що в Білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".
  • Українська влада вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагався у Мінську 19 грудня схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка направити білоруські війська на війну проти України.

Теми: БілорусьРосіяЗбройні силивійна
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