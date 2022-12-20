У Білорусі РФ перекидає війська і техніку до кордону з Україною – "Гаюн"

Моніторингова група повідомила, що Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.

Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Повідомляється, що упродовж 20 грудня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь - ближче до кордону з Україною.

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Деталі: Білоруське видання "БелСат" опублікувало відео, як один із ешелонів, помічених біля Драгичина, рухається в бік Іваново.

Йдеться про 6 критих вагонів, 2 вагони для людей, цистерни, "Урали" та бензовози.

Спостерігачі зазначають, що такої кількість техніки недостатньо для жодних наступальних дій.

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Зокрема, 20 грудня із залізничної станції Полонка вирушив ешелон із військовою технікою ЗС РФ, що дислокувалася на полігоні "Обуз-Лесновський" (Барановицький р-н, Брестська обл).

На платформах: 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок (Урали і Камази), 2 пасажирських і 7 вантажних вагонів.

Також відомо, що 19 грудня, на ЗД-станції Заслонове (Вітебська обл.) здійснювали навантаження на платформи більше ніж 20 танків і приблизно 16 Уралів ЗС РФ, які перебували на полігоні "Лепельський".

Пунктом призначення цього ешелону є Слуцьк (Мінська обл.), що також значно ближче до кордону з Україною.

Також вранці 20 грудня через Шклов (Могильовська обл.) пройшов ешелон з: 20 БМП-2, 3 бензовози, 7 Уралів, Мобільний Пункт Управління Зв'язковий (МПУС-К) на базі КамАЗ, 4 пасажирські вагони РЖД і 3 вантажні вагони.

Цей ешелон прибув у Калинковичі (Гомельська обл), але він може продовжити рух ще південніше.

У "Гаюн" припускають, що техніку можуть везти на чергові спільні навчання ЗС РБ і ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною.

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