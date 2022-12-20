Россия наращивает объемы переброски мобилизованных и техники с Дальнего Востока – Генштаб ВСУ

На 300 сутки полномасштабного вторжения в Украину Россия все больше перебрасывает из дальневосточных регионов мобилизованных мужчин, вооружение и военную технику, горюче-смазочные материалы и боеприпасы.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника 20 декабря

Дословно Генштаб: "Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Наращивают объемы переброски мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов Российской Федерации".

Детали: РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

На других направлениях, по данным Генштаба ВСУ, враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно продолжает осуществлять обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

В течение суток российские войска нанесли 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также осуществили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон.

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Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

Ситуация на разных направлениях:

На Волынском, Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах 27 населенных пунктов, в том числе: Карповичи, Тимоновичи, Костобобров Черниговской области; Кондратовка, Водолаги, Запселье, Издецкое Сумской области; Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области. Российские оккупанты применили ударный БпЛА в районах населенных пунктов Поповка Черниговской области и Зыбино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов, в частности это: Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области; Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области. Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площанка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям украинских защитников в районах 24 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населенных пунктов. В частности это: Времовка Донецкой области; Зеленый Гай, Дорожнянка, Железнодорожное, Вербовое, Белогорье Запорожской области; Берислав, Токаревка, Антоновка, Береговое Херсонской области. Нанес авиаудары в районах Времовки, Малых Щербаков, Новоандреевки и Ольговского.

Этому предшествовало: Мониторинговая группа 20 декабря сообщила, что Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.