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Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль

Олена РощінаВівторок, 20 грудня 2022, 18:39
Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль
Денис Шмигаль на засіданні уряду, фото Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що Росія може найближчим часом знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у темряві, – тому влада збирається збільшити кількість "пунктів незламності" втричі, до 15 тисяч. 

Джерело: Денис Шмигаль у промові на засіданні Кабінету міністрів

Пряма мова: "Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак".

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Деталі: Голова уряду зазначив, що" в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо", тож і місцева влада "не повинна створювати завищених очікувань". 

Він додав, що "паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру". 

Пряма мова: "Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян.

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У цих надскладних умовах "Пункти незламності" дійсно стають порятунком для сотень тисяч українців. Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Це тепло, зв’язок, доступ до води та електроенергії.

Наразі вже працює понад 5 тисяч "Пунктів незламності". У наших планах найближчим часом збільшити їхню кількість утричі".

Деталі: Координаційний штаб під головуванням віце-прем’єр-міністра Олександра Кубракова буде опікуватися питанням розгортання мережі "Пунктів незламності". 

Також Шмигаль попросив міністра енергетики Германа Галущенка найближчим часом представити результати аналізу щодо справедливості розподілу електроенергії по регіонах. Відповідний штаб був створений у Міненерго саме для забезпечення справедливого розподілу електроенергії на всіх рівнях.

Теми: війнаелектроенергіяпункти незламностіШмигаль
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