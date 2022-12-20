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Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 19:39
Денис Шмыгаль на заседании правительства, фото Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что Россия может в ближайшее время вновь атаковать энергетические объекты Украины, чтобы украинцы встретили 2023 год в темноте, – поэтому власти собираются увеличить количество "пунктов несокрушимости" втрое, до 15 тысяч. 

Источник: Денис Шмыгаль в обращении на заседании Кабинета министров

Прямая речь: "Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам".

Детали: Глава правительства отметил, что "в условиях, когда энергосистема подвергается ударам чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно", поэтому и местные власти "не должны создавать завышенных ожиданий". 

Он добавил, что "параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние". 

Прямая речь: "Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что состояние дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян.

В этих сверхсложных условиях "Пункты несокрушимости" действительно становятся спасением для сотен тысяч украинцев. Правительство определило единые стандарты их работы по всей Украине. Люди будут иметь доступ к одинаковому набору услуг. Это тепло, связь, доступ к воде и электроэнергии.

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Сейчас уже работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". В наших планах в ближайшее время увеличить их количество втрое".

Детали: Координационный штаб под руководством вице-премьер-министра Александра Кубракова будет заниматься вопросом развертывания сети "Пунктов несокрушимости". 

Также Шмыгаль попросил министра энергетики Германа Галущенко в ближайшее время представить результаты анализа справедливости распределения электроэнергии по регионам. Соответствующий штаб был создан в Минэнерго именно для обеспечения справедливого распределения электроэнергии на всех уровнях.

Темы: войнаэлектроэнергияпункты несокрушимостиШмыгаль
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