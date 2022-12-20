Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 18:39
Россия хочет до Нового года оставить украинцев без света, готовимся к атакам – Шмыгаль
Денис Шмыгаль на заседании правительства, фото Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что Россия может в ближайшее время вновь атаковать энергетические объекты Украины, чтобы украинцы встретили 2023 год в темноте, – поэтому власти собираются увеличить количество "пунктов несокрушимости" втрое, до 15 тысяч. 

Источник: Денис Шмыгаль в обращении на заседании Кабинета министров

Прямая речь: "Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам".

Реклама:

Детали: Глава правительства отметил, что "в условиях, когда энергосистема подвергается ударам чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно", поэтому и местные власти "не должны создавать завышенных ожиданий". 

Он добавил, что "параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние". 

Прямая речь: "Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что состояние дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян.

ВИДЕО ДНЯ

В этих сверхсложных условиях "Пункты несокрушимости" действительно становятся спасением для сотен тысяч украинцев. Правительство определило единые стандарты их работы по всей Украине. Люди будут иметь доступ к одинаковому набору услуг. Это тепло, связь, доступ к воде и электроэнергии.

Сейчас уже работает более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". В наших планах в ближайшее время увеличить их количество втрое".

Детали: Координационный штаб под руководством вице-премьер-министра Александра Кубракова будет заниматься вопросом развертывания сети "Пунктов несокрушимости". 

Также Шмыгаль попросил министра энергетики Германа Галущенко в ближайшее время представить результаты анализа справедливости распределения электроэнергии по регионам. Соответствующий штаб был создан в Минэнерго именно для обеспечения справедливого распределения электроэнергии на всех уровнях.

Темы: войнаэлектроэнергияпункты несокрушимостиШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: