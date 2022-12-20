19 мін розірвалося поблизу кордону Сумщини з Росією за день
Вівторок, 20 грудня 2022, 21:00
20 грудня 19 російських мін розірвалися на прикордонних територіях Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Деталі: У вівторок росіяни з мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді.
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Станом на 21:00 відомо, що за цей день 19 мін розірвалися на прикордонні.
Обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо: 20 грудня на Сумщині прикордонники знешкодили дрон-розвідник росіян.
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