19 мін розірвалося поблизу кордону Сумщини з Росією за день

20 грудня 19 російських мін розірвалися на прикордонних територіях Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: У вівторок росіяни з мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді.

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Станом на 21:00 відомо, що за цей день 19 мін розірвалися на прикордонні.

Обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо: 20 грудня на Сумщині прикордонники знешкодили дрон-розвідник росіян.