19 мин разорвалось вблизи границы Сумщины с Россией за день
Вторник, 20 декабря 2022, 21:00
20 декабря 19 российских мин разорвались на приграничных территориях Сумской области.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Детали: Во вторник россияне из минометов били по Зноб-Новгородской общине.
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По состоянию на 21:00 известно, что за этот день 19 мин разорвались на границе.
Обошлось без жертв и разрушений.
Напомним: 20 декабря на Сумщине пограничники обезвредили дрон-разведчик россиян.
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