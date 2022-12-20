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19 мин разорвалось вблизи границы Сумщины с Россией за день

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 21:00

20 декабря 19 российских мин разорвались на приграничных территориях Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: Во вторник россияне из минометов били по Зноб-Новгородской общине.

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По состоянию на 21:00 известно, что за этот день 19 мин разорвались на границе. 

Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним: 20 декабря на Сумщине пограничники обезвредили дрон-разведчик россиян.

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Темы: Сумская областьвойна
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