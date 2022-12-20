У Повітряних силах нарахували 67 дронів під час 4 останніх атак

В останні чотири хвилі атак іранськими дронами росіяни запустили 67 ударних безпілотників на територію України.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону ввечері 20 грудня

Деталі: На запитання, чи може Росія одночасно запустити 220 іранських дронів із нової партії, які залишилися після останньої атаки, Ігнат уточнив, що президент говорив про 250 дронів нової партії – але чи залишок рахувати від останніх 35-ти чи від тих чотирьох хвиль, які було запущено після тривалої паузи, – "а це 67 БПЛА, сьогодні порахували".

"Можуть, очевидно (використати всі одразу – ред.), але чи є в них у цьому потреба?", – сказав Ігнат.

Він додав, що кожному збиттю безпілотника можна радіти попри виснаження ППО, бо навіть кілька влучань призводять до недобрих наслідків.

Ігнат пояснив, що запаси України теж не вічні.

Пряма мова: "Росія є єдиним виробником ракет до "Бук-М1" і С-300. А саме ці комплекси на сьогодні є основним повітряним щитом, які охороняють наше небо від, насамперед, російської авіації, яка тут не з'являється. Також вони є основним щитом від крилатих ракет і "Шахедів". Мова щодо виснаження йдеться про бойову техніку, радіолокаційні станції, а також боєкомплект. Вони виснажують умовно дешевими БПЛА ударного типу, на які доводиться нам реагувати.

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Реагувати ми будемо і зенітними ракетними системами, і винищувальною авіацією, і мобільними вогневими групами… Зрозуміло, крилата ракета, 400 кілограмів вибухівки, і "Шахед" до 40 кілограмів – це трохи різні потужності, але і те, і те небезпечно, особливо для об'єктів критичної інфраструктури".

Деталі: Також Україна може покладатися на дві батареї NASAMS та одну батарею IRIS-T, але цього мало для перекриття лінії фронту, сказав Ігнат.

Нагадаємо: Останні атаки ударними безпілотниками росіяни здійснювали з акваторії Азовського моря і, за даними української влади, це були дрони з нової партії від Ірану.

Після останньої атаки в ніч на 19 грудня ситуація з електрозабезпеченням ще більше погіршилася, особливо у столиці та Київській області.