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У Повітряних силах нарахували 67 дронів під час 4 останніх атак

Олена РощінаВівторок, 20 грудня 2022, 22:27
У Повітряних силах нарахували 67 дронів під час 4 останніх атак
Юрій Ігнат, фото АрміяInform

В останні чотири хвилі атак іранськими дронами росіяни запустили 67 ударних безпілотників на територію України. 

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону ввечері 20 грудня

Деталі: На запитання, чи може Росія одночасно запустити 220 іранських дронів із нової партії, які залишилися після останньої атаки, Ігнат уточнив, що президент говорив про 250 дронів нової партії – але чи залишок рахувати від останніх 35-ти чи від тих чотирьох хвиль, які було запущено після тривалої паузи, – "а це 67 БПЛА, сьогодні порахували".

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"Можуть, очевидно (використати всі одразу – ред.), але чи є в них у цьому потреба?", – сказав Ігнат. 

Він додав, що кожному збиттю безпілотника можна радіти попри виснаження ППО, бо навіть кілька влучань призводять до недобрих наслідків.

Ігнат пояснив, що запаси України теж не вічні.

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Пряма мова: "Росія є єдиним виробником ракет до "Бук-М1" і С-300. А саме ці комплекси на сьогодні є основним повітряним щитом, які охороняють наше небо від, насамперед, російської авіації, яка тут не з'являється. Також вони є основним щитом від крилатих ракет і "Шахедів". Мова щодо виснаження йдеться про бойову техніку, радіолокаційні станції, а також боєкомплект. Вони виснажують умовно дешевими БПЛА ударного типу, на які доводиться нам реагувати. 

Реагувати ми будемо і зенітними ракетними системами, і винищувальною авіацією, і мобільними вогневими групами… Зрозуміло, крилата ракета, 400 кілограмів вибухівки, і "Шахед" до 40 кілограмів – це трохи різні потужності, але і те, і те небезпечно, особливо для об'єктів критичної інфраструктури".

Деталі: Також Україна може покладатися на дві батареї NASAMS та одну батарею IRIS-T, але цього мало для перекриття лінії фронту, сказав Ігнат. 

Нагадаємо: Останні атаки ударними безпілотниками росіяни здійснювали з акваторії Азовського моря і, за даними української влади, це були дрони з нової партії від Ірану.

Після останньої атаки в ніч на 19 грудня ситуація з електрозабезпеченням ще більше погіршилася, особливо у столиці та Київській області.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиРосіявійна
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