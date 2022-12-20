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В Воздушных силах насчитали 67 дронов во время 4 последних атак

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 23:27
Юрий Игнат, фото АрміяInform

В последние четыре волны атак иранскими дронами россияне запустили 67 ударных беспилотников на территорию Украины. 

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона вечером 20 декабря

Детали: На вопрос, может ли Россия одновременно запустить 220 иранских дронов из новой партии, которые остались после последней атаки, Игнат уточнил, что президент говорил о 250 дронах новой партии – но считать ли остаток от последних 35-ти или от тех четырех волн, которые были запущены после длительной паузы, – "а это 67 БПЛА, сегодня посчитали".

"Могут, очевидно (использовать все сразу – ред.), но есть ли у них в этом потребность?", - сказал Игнат. 

Он добавил, что каждому сбитию беспилотника можно радоваться несмотря на истощение ПВО, потому что даже несколько попаданий приводят к нехорошим последствиям.

Игнат объяснил, что запасы Украины тоже не вечны.

Прямая речь: "Россия является единственным производителем ракет к "Бук-М1" и С-300. А именно эти комплексы на сегодня являются основным воздушным щитом, которые охраняют наше небо от, прежде всего, российской авиации, которая здесь не появляется. Также они являются основным щитом от крылатых ракет и "Шахедов". Речь об истощении идет о боевой технике, радиолокационных станциях, а также боекомплекте. Они истощают условно дешевыми БПЛА ударного типа, на которые приходится нам реагировать. 

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Реагировать мы будем и зенитными ракетными системами, и истребительной авиацией, и мобильными огневыми группами... Разумеется, крылатая ракета, 400 килограммов взрывчатки, и "Шахед" до 40 килограммов – это немного разные мощности, но и то, и другое опасно, особенно для объектов критической инфраструктуры".

Детали: Также Украина может полагаться на две батареи NASAMS и одну батарею IRIS-T, но этого мало для перекрытия линии фронта, сказал Игнат. 

Напомним: Последние атаки ударными беспилотниками россияне осуществляли из акватории Азовского моря и, по данным украинских властей, это были дроны из новой партии от Ирана.

После последней атаки в ночь на 19 декабря ситуация с электрообеспечением еще больше ухудшилась, особенно в столице и Киевской области.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиРосcиявойна
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