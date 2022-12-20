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Системи "Patriot" будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN

Олена РощінаВівторок, 20 грудня 2022, 22:46
Системи Patriot будуть у наступному пакеті допомоги США разом із JDAM – CNN
Patriot missile system, AFP via Getty Images

Наступний пакет безпекової допомоги США Україні включатиме системи ППО "Patriot" та комплекти високоточних бомб, які перетворять некеровані боєприпаси на високоточні "розумні" бомби: їх включать у наступний пакет допомоги Україні вже цього тижня.

Джерело: CNN

Деталі: За словами багатьох американських чиновників, очікується, що США надішлють Україні комплекти високоточних бомб, які перетворять наявні некеровані боєприпаси або "німі" бомби на високоточні "розумні" бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM).

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Ці комплекти додають до "німих" боєприпасів ребра і систему точного наведення. 

Очікується, що вони будуть включені в наступний пакет безпекової допомоги Україні вже цього тижня, повідомили джерела, хоча офіційні особи не сказали, скільки JDAM буде надано, або якого конкретно типу.

Очікується, що наступний пакет допомоги Україні також включатиме системи протиповітряної оборони "Patriot", про що CNN вперше повідомила минулого тижня.

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Україна давно просила надати їй системи "Patriot", але адміністрація Джо Байдена обережно підходила до того, що саме і коли надавати Україні.

Натомість JDAM, за словами одного з посадовців, не несуть серйозного ризику ескалації, оскільки мають відносно невелику дальність дії, як і інші види озброєнь, які надали США. 

Ці комплекти не дозволять Україні завдати удару вглиб російської території. Вони забезпечують дальність польоту бомб приблизно 15 миль (24 км).

Високоточні снаряди "Excalibur", якими стріляє українська артилерія, мають приблизно таку ж дальність, в той час як ракети з HIMARS мають значно більшу дальність, ніж JDAM.

JDAM можуть допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно скидати з винищувачів, що залишається значним викликом через протиповітряну оборону Росії.

Українським військовим також потрібно буде знайти спосіб націлювати й запускати JDAM із літаків радянських часів – так само, як це було зроблено з протирадіолокаційними ракетами HARM американського виробництва на початку цього року. Тоді українські ВПС адаптували винищувачі МіГ-29 для того, щоб вони могли запускати ракети HARM. 

Комплекти можуть бути з'єднані з бомбами різної ваги і розмірів, починаючи від 500-фунтової бомби (225 кг) і закінчуючи бомбою вагою 2000 фунтів (900 кг). 

Боєприпаси використовують комбінацію GPS і інерціальної системи наведення для точного ураження цілі. Додаткова система може також надавати бомбі лазерне наведення для ураження рухомої цілі.

США широко використовували JDAM в Іраку і Афганістані. За даними компанії "Боїнг", виробника комплектів, вони були експортовані до більш ніж двох десятків інших країн. На сьогодні вироблено понад 400 000 комплектів вартістю приблизно 22 000 доларів за комплект. 

Теми: ППОзброяСШАУкраїна
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