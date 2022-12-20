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Системы "Patriot" будут в следующем пакете помощи США вместе с JDAM – CNN

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 22:46
Системы Patriot будут в следующем пакете помощи США вместе с JDAM – CNN
Patriot missile system, AFP via Getty Images

Следующий пакет помощи США по безопасности Украине будет включать системы ПВО "Patriot" и комплекты высокоточных бомб, которые превратят неуправляемые боеприпасы в высокоточные "умные" бомбы: их включат в следующий пакет помощи Украине уже на этой неделе.

Источник: CNN

Детали: По словам многих американских чиновников, ожидается, что США пришлют Украине комплекты высокоточных бомб, которые превратят имеющиеся неуправляемые боеприпасы или "немые" бомбы в высокоточные "умные" бомбы, известные как Joint Direct Attack Munitions (JDAM).

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Эти комплекты добавляют к "немым" боеприпасам ребра и систему точного наведения. 

Ожидается, что они будут включены в следующий пакет помощи по безопасности Украине уже на этой неделе, сообщили источники, хотя официальные лица не сказали, сколько JDAM будет предоставлено, или какого конкретно типа.

Ожидается, что следующий пакет помощи Украине также будет включать системы противовоздушной обороны "Patriot", о чем CNN впервые сообщила на прошлой неделе.

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Украина давно просила предоставить ей системы "Patriot", но администрация Джо Байдена осторожно подходила к тому, что именно и когда предоставлять Украине.

Зато JDAM, по словам одного из чиновников, не несут серьезного риска эскалации, поскольку имеют относительно небольшую дальность действия, как и другие виды вооружений, которые предоставили США. 

Эти комплекты не позволят Украине нанести удар вглубь российской территории. Они обеспечивают дальность полета бомб примерно 15 миль (24 км).

Высокоточные снаряды "Excalibur", которыми стреляет украинская артиллерия, имеют примерно такую же дальность, в то время как ракеты из HIMARS имеют значительно большую дальность, чем JDAM.

JDAM могут помочь Украине атаковать стационарные российские оборонительные линии или другие крупные цели. Но их нужно сбрасывать с истребителей, что остается значительным вызовом из-за противовоздушной обороны России.

Украинским военным также нужно будет найти способ нацеливать и запускать JDAM с самолетов советских времен – так же, как это было сделано с противорадиолокационными ракетами HARM американского производства в начале этого года. Тогда украинские ВВС адаптировали истребители МиГ-29 для того, чтобы они могли запускать ракеты HARM. 

Комплекты могут быть соединены с бомбами различного веса и размеров, начиная от 500-фунтовой бомбы (225 кг) и заканчивая бомбой весом 2000 фунтов (900 кг). 

Боеприпасы используют комбинацию GPS и инерциальной системы наведения для точного поражения цели. Дополнительная система может также придавать бомбе лазерное наведение для поражения движущейся цели.

США широко использовали JDAM в Ираке и Афганистане. По данным компании "Боинг", производителя комплектов, они были экспортированы в более чем два десятка других стран. На сегодня произведено более 400 000 комплектов стоимостью примерно 22 000 долларов за комплект.

Темы: ПВОоружиеСШАУкраина
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