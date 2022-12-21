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Росіяни артилерією атакували Курахове, є поранений

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 00:48
Росіяни артилерією атакували Курахове, є поранений
наслідки обстрілу, фото з тг Кириленка

Російські загарбники обстріляли з артилерії Курахове в Донецькій області, пошкодили дві 5-поверхівки та приватні авто, щонайменше поранена одна людина.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Дослівно: "Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним.

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Це не перший обстріл Курахового за сьогодні.

Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла".

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Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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