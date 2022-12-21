Росіяни артилерією атакували Курахове, є поранений

Російські загарбники обстріляли з артилерії Курахове в Донецькій області, пошкодили дві 5-поверхівки та приватні авто, щонайменше поранена одна людина.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Дослівно: "Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним.

Це не перший обстріл Курахового за сьогодні.

Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла".