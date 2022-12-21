Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни артилерією атакували Курахове, є поранений

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 01:48
наслідки обстрілу, фото з тг Кириленка

Російські загарбники обстріляли з артилерії Курахове в Донецькій області, пошкодили дві 5-поверхівки та приватні авто, щонайменше поранена одна людина.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Дослівно: "Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним.

Це не перший обстріл Курахового за сьогодні.

Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла".

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку

У Києві найгірша ситуація зі світлом, 60% трансформаторів не працюють

фотоЗеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

З'явилися перші фото і відео з візиту Зеленського в США

"Давай там, українських баб ґвалтуй": дружину військового РФ оголосили в міжнародний розшук

США дають Україні військову допомогу на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot

Усі новини...
Донецька область
Окупанти вбили цивільних у Вугледарі і Торському
Зеленський побував у Бахмуті
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Останні новини
01:17
У Байдена шукають компроміс: є пропозиція визнати Росію "державою-агресором"
00:49
Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку
00:43
Зеленський розповів, як бачить справедливий мир
00:37
Зеленський про Путіна: Він більше не суб’єкт цивілізованих відносин
00:18
Байден упевнений, що єдність США й союзників у підтримці України збережеться у 2023 році
00:17
відео"Історичний візит": Зеленський очікує посилення оборонних можливостей у найближчі місяці
00:14
Байден: Путін не планує зупиняти війну проти України
00:05
Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України
23:52
Греція закрила повітряний простір для Білорусі через її можливу участь у війні – ЗМІ
23:29
У США затвердили нового посла в Росії
Усі новини...