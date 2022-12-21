Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне артиллерией атаковали Курахово, есть раненый

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 01:48
последствия обстрела, фото с тг Кириленко

Российские захватчики обстреляли из артиллерии Курахово в Донецкой области, повредили две 5-этажки и частные авто, по меньшей мере ранен один человек.

Источник: глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко

Дословно: "Россияне ударили по центру города около 21 часа. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским.

Это не первый обстрел Курахово за сегодня.

Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целились по инфаструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла".

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Киеве хуже всего со светом, 60% трансформаторов не работают

фотоЗеленский встретился с Байденом в Белом доме

Появились первые фото и видео с визита Зеленского в США

"Давай там, украинских баб насилуй": жену военного РФ объявили в международный розыск

США дают Украине военную помощь на $1,85 млрд, в частности системы Patriot

Комиссия завершила прием документов на директора НАБУ: есть 78 кандидатов

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты убили гражданских в Угледаре и Торском
Зеленский побывал в Бахмуте
Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области
Последние новости
00:49
Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" ранены в Донецке
00:43
Зеленский рассказал, как видит справедливый мир
00:37
Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованных отношений
00:18
Байден уверен, что единство США и союзников в поддержке Украины сохранится в 2023 году
00:17
видео"Исторический визит": Зеленский ожидает усиления оборонных возможностей в ближайшие месяцы
00:14
00:05
Почти 2000 танков и другой техники: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины
23:52
Греция закрыла воздушное пространство для Беларуси из-за ее возможного участия в войне - СМИ
23:29
В США утвердили нового посла в России
23:19
В РФ предлагают сформировать армейский корпус возле Швеции и Финляндии, которые вступают в НАТО
Все новости...