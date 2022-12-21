Россияне артиллерией атаковали Курахово, есть раненый

Российские захватчики обстреляли из артиллерии Курахово в Донецкой области, повредили две 5-этажки и частные авто, по меньшей мере ранен один человек.

Источник: глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко

Дословно: "Россияне ударили по центру города около 21 часа. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским.

Реклама:

Это не первый обстрел Курахово за сегодня.

Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целились по инфаструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла".