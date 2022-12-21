Россияне артиллерией атаковали Курахово, есть раненый
Среда, 21 декабря 2022, 00:48
Российские захватчики обстреляли из артиллерии Курахово в Донецкой области, повредили две 5-этажки и частные авто, по меньшей мере ранен один человек.
Источник: глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко
Дословно: "Россияне ударили по центру города около 21 часа. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским.
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Это не первый обстрел Курахово за сегодня.
Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целились по инфаструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла".
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