Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів

Ізраїль передав установам Херсонської області 17 генераторів різної потужності.

Джерело: Міністерство енергетики

Деталі: У повідомленні Міненерго йдеться про те, що Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

Пряма мова міністра енергетики України Германа Галущенка: "Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому.

Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією".