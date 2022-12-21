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Израиль передал Херсонщине 17 генераторов

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 05:28
Израиль передал Херсонщине 17 генераторов
фото: минэнерго

Израиль передал учреждениям Херсонской области 17 генераторов различной мощности.

Источник: Министерство энергетики

Детали: В сообщении Минэнерго говорится о том, что Израиль передает Херсонщине 17 генераторов различной мощности - 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.

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Прямая речь министра энергетики Украины Германа Галущенко: "Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом.

Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией".

Темы: Херсонская областьэнергетикаИзраильвойна
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