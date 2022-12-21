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Окупанти готують примусову евакуацію з населених пунктів Запоріжжя – штаб

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 07:27
фото: wikipedia

Із міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області росіяни готують примусову евакуацію громадян України.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області".

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Теми: Запорізька областьокупаціяевакуаціявійна
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