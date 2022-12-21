Окупанти готують примусову евакуацію з населених пунктів Запоріжжя – штаб
Середа, 21 грудня 2022, 07:27
Із міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області росіяни готують примусову евакуацію громадян України.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області".
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