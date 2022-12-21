Оккупанты готовят принудительную эвакуацию из населенных пунктов Запорожья – штаб
Среда, 21 декабря 2022, 06:27
Из города Васильевка и прилегающих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области россияне готовят принудительную эвакуацию граждан Украины.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевка и прилегающих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области".
Реклама: