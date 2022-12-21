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Оккупанты готовят принудительную эвакуацию из населенных пунктов Запорожья – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 07:27
фото: wikipedia

Из города Васильевка и прилегающих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области россияне готовят принудительную эвакуацию граждан Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевка и прилегающих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области".

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Темы: Запорожская областьоккупацияэвакуациявойна
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