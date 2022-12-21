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За ніч ворог вдарив по громадах Дніпропетровщини 70 снарядами

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 06:50
За ніч ворог вдарив по громадах Дніпропетровщини 70 снарядами
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

За ніч росіяни обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Вночі росіяни шість разів скеровували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район.

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Обстріляли три громади – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів.

Люди неушкоджені".

Деталі: Резніченко уточнив, що в Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті, рятувальники приборкал вогонь.

"У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються", – зазначив голова ОВА.

 
 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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