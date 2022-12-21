Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За ніч ворог вдарив по громадах Дніпропетровщини 70 снарядами

Ольга Глущенко Середа, 21 грудня 2022, 07:50
наслідки обстрілів, фото з тг Резніченка

За ніч росіяни обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Вночі росіяни шість разів скеровували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район.

Обстріляли три громади – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів.

Люди неушкоджені".

Деталі: Резніченко уточнив, що в Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті, рятувальники приборкал вогонь.

ВІДЕО ДНЯ

"У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються", – зазначив голова ОВА.

 
 
 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоВиступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез

Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" поранені в Донецьку

Зеленський розповів, як бачить справедливий мир

У Києві найгірша ситуація зі світлом, 60% трансформаторів не працюють

фотоЗеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

З'явилися перші фото і відео з візиту Зеленського в США

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни знову ударили по Нікопольщині: пошкоджені будинки, газогони і ЛЕП
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і "Градами", важкою артилерією, багато руйнувань
РВА: жителів Нікопольського району просять провести ніч в укритті – росіяни готують обстріли
Останні новини
07:12
ЗСУ завдали 16 ударів по районах зосередження ворога – зведення
06:22
Візит у США: ЗМІ повідомляють про реакцію Зеленського і республіканців
05:30
Ворог атакував Сумщину РСЗВ, 20 прильотів
05:01
Байден пояснив, що для нього означає "справедливий мир" для України
04:35
фотоВиступ Зеленського у Конгресі США: 5 ключових тез
04:04
Неузгоджене постачання зброї Україні може розколоти НАТО і ЄС – Байден
03:45
"Ми перемогли Росію в битві за думки світу" – Зеленський
03:12
фотоЗеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута
02:58
Зеленський порівняв сміливість українських воїнів і американських під час ІІ Світової
02:15
Мирний саміт – ЗМІ назвали теми виступу Зеленського у Конгресі США
Усі новини...