За ночь враг ударил по громадам Днепропетровщины 70 снарядами
Среда, 21 декабря 2022, 07:50
За ночь россияне обстреляли три громады Никопольского района Днепропетровской области.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночью россияне шесть раз направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район.
Обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов.
Люди невредимы".
Детали: Резниченко уточнил, что в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах побиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, машины, газопровод и линии электропередач.
В Червоногригорьевке загорелся пожар в частном подворье, спасатели укротили огонь.
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"В Мировской последствия удара еще выясняются", – отметил председатель ОВА.