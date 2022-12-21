За ночь враг ударил по громадам Днепропетровщины 70 снарядами

За ночь россияне обстреляли три громады Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью россияне шесть раз направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район.

Обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов.

Люди невредимы".

Детали: Резниченко уточнил, что в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах побиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, машины, газопровод и линии электропередач.

В Червоногригорьевке загорелся пожар в частном подворье, спасатели укротили огонь.

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"В Мировской последствия удара еще выясняются", – отметил председатель ОВА.