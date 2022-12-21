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Окупанти вбили цивільних у Вугледарі і Торському

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 08:12
Інфографіка з Telegram Кириленка

Дві людини загинули та 8 дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 20 грудня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Вугледарі та Торському. Ще 8 людей в області дістали поранення".

Деталі: Голова ОВА також повідомив, що 20 грудня у Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації.

Станом на ранок 21 грудня на Донеччині від рук загарбників загинули щонайменше 1 275 та дістали поранення щонайменше 2 770 цивільних.

Ці цифри не остаточні, оскільки поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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