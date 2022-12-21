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Оккупанты убили гражданских в Угледаре и Торском

Ирина БалачукСреда, 21 декабря 2022, 08:12
Инфографика из Telegram Кириленко

Два человека погибли и 8 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 20 декабря.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 20 декабря россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Угледаре и Торском. Еще 8 человек в области получили ранения".

Детали: Глава ОВА также сообщил, что 20 декабря в Святогорске правоохранители обнаружили тела 2 гражданских, убитых во время оккупации.

По состоянию на утро 21 декабря в Донецкой области от рук захватчиков погибли по меньшей мере 1 275 и получили ранения по меньшей мере 2 770 гражданских.

Эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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