Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 12 ворожих артилерійських систем
Середа, 21 грудня 2022, 09:10
Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових, понад 3 тисячі танків та 1 972 артилерійські системи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 002 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 972 (+12) од,
- РСЗВ – 412 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 282 (+1) од,
- гелікоптерів – 267 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 688 (+8) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 178 (+1) од.
Дані уточнюються.
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