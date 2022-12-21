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Захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів і 12 ворожих артилерійських систем

Ірина БалачукСереда, 21 грудня 2022, 09:10
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових, понад 3 тисячі танків та 1 972 артилерійські системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 002 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 972 (+12) од,
  • РСЗВ – 412 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 282 (+1) од,
  • гелікоптерів – 267 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 688 (+8) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 178 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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